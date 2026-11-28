Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
CEUTA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat a la presidència del Govern pel Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat a Ceuta aquest dissabte per passar allà part de la jornada de reflexió, com li va prometre al cap de l'Executiu local, Juan Vivas.
El gallec ha aterrat a l'heliport de la ciutat entorn de les 11.00 hores, on ha estat rebut pel president de Ceuta i uns altres membres destacats de la cúpula del PP a la ciutat autònoma.
Feijóo ha arribat solament a Ceuta, sense la companyia de la seva família, amb els qui es reunirà passades les 17.00 hores, quan té previst tornar a la península. Vivas ha preparat per a ell una petita ruta pel centre de la ciutat.
El 'tour' ha començat en el santuari de Nuestra Señora de África. L'aspirant a presidir el Govern nacional ha portat en el seu canell una polsera de la patrona de Ceuta durant tota la campanya, i aquest dissabte ha volgut anar a resar-li.
A continuació, han caminat pel centre mentre nombrosos ceutis, sorpresos en veure-li, s'han detingut amb ell per fer-se una foto o xerrar. Vivas i Feijóo han continuat fins a detenir-se en una cafeteria, on el candidat ha pres un cafè.
El recorregut contínua pel Passeig del Revellín, un dels carrers principals de la ciutat. Segons fonts del partit, Vivas portarà a Feijóo fins a la botiga oficial de la Agrupación Deportiva (AD) Ceuta, on preveu regalar-li una samarreta de l'equip de futbol de la ciutat.