MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a la presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat als espanyols que "no votin amb por", sinó que ho facin "amb memòria", i ha afirmat que és un dia en què els espanyols "agafen el timó i decidiran el futur, el destí i l'orientació d'Espanya, no només per als propers quatre anys, sinó probablement per a la propera dècada".
"Que ningú els amenaci amb cap por, que tots utilitzin la democràcia, la llibertat i el seu sentit de vot", ha subratllat.
Així s'ha expressat després d'exercir el seu dret al vot pocs minuts després de les 10.30 en el col·legi Ramiro de Maeztu, a Madrid, acompanyat per la seva dona. En arribar ha saludat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i s'ha fet fotografies amb alguns votants.
"Els proposo il·lusió i esperança", ha afirmat Feijóo, I ha assegurat que "pOT haver-hi un abans i un després de la política espanyola en funció dels resultats electorals".
Així mateix, ha assegurat que aquesta nit serà "la gran festa de la democràcia espanyola i aquesta nit segur que Espanya prendrà una decisió inapel·lable", després d'assegurar que "ha estat una campanya magnífica".
"Estic absolutament orgullós de nostre país. Crec que que vivim en el millor país del món. Vull dir a tots els ciutadans, sense conèixer òbviament què és el que passarà aquesta nit, que li dono les gràcies per la seva confiança. Gràcies per tenir l'oportunitat de ser candidat per segona vegada a la presidència del Govern. Gràcies al meu partit per confiar en mi", ha afirmat.
Quant a la seva visita a Ceuta durant la jornada de reflexió, el popular ha dit que ho sent molt per qui "no li agradi que vagi a Ceuta".
"Aniré a Ceuta totes les vegades que consideri oportú", ha afirmat Feijóo, explicant que va passar el matí de la jornada de reflexió amb un amic, el president de la ciutat autònoma, Juan Vivas, per complir un compromís amb ell.