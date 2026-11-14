29N.- Feijóo censura el nou intent de "acovardir" al PP basc a Hernani (Guipúscoa) i avisa: "Ni un pas enrere"

MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat aquest dissabte el nou intent de "acoquinar" als seus companys del País Basc, en aquest ocasió en Hernani (Guipúscoa), i ha avisat que els 'populars' no van a donar "ni un pas enrere".
Feijóo s'ha fet ressò a la xarxa social X d'unes imatges en les quals es vés com un grup de persones increpa i llança objectes a militants del PP basc en la citada localitat guipuscoana mentre tractaven de col·locar una taula informativa.
"Però això què és?", comença preguntant-se el líder del PP en el seu perfil de X, on recorda que fa uns dies "van agredir dos xavals de Noves Generacions a Barakaldo" i denúncia que avui vulguin "acovardir a Jon Echeverría --cap de llista del PP per Guipúscoa-- i a la resta de companys del PP basc".
"Van llests si creuen que ens fan por. Ni un pas enrere", proclama el president dels 'populars', qui subratlla que el PP segueix "de front" i "amb totes les ganes" de guanyar el proper 29 de novembre "als socis de (Pedro) Sánchez". "Anem a aconseguir-ho i, a més, amb escó a Guipúscoa", assegura.