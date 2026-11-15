ERC defensarà una llei perquè els preus de pagesos i ramaders cobreixin costos

LLEIDA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata d'ERC al Congrés per Lleida, Inés Granollers, ha promès aquest diumenge que defensaran a Madrid una llei perquè els preus que cobren pagesos i ramaders cobreixin els costos de producció, en considerar que "quan puja el preu del gasoil o dels fertilitzants, la pagesia ho paga de seguida".
Granollers ha estat a la Fira de l'Oli de Maials (Lleida) al costat de la candidata al Senat per Lleida, Sílvia Martínez, per presentar les propostes d'ERC per "garantir la viabilitat de les explotacions agrícoles", informa el partit en un comunicat.
Entre la resta de propostes figuren publicar els costos de producció de referència per a cada sector, equiparar condicions dels productes agroalimentaris importats amb els autòctons, i una aportació estatal sostinguda per "modernitzar els regadius i adaptar-los a la sequera".