David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat "normalitat" després de l'obertura dels col·legis electorals de Barcelona aquest diumenge i ha fet una crida a la participació, que augura alta.
En declaracions després de dipositar el seu vot al col·legi Jesuïtes Casp, al districte de l'Eixample, ha dit que estan "totes les meses constituïdes i tots els col·legis electorals estan en marxa".
Augura una alta participació, segons ell, per justificar la convicció dels barcelonins a l'hora de "defensar la democràcia" i els seus drets i llibertats, que ha assegurat que són valors estretament associats a la capital catalana.