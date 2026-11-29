David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a presidir el Govern espanyol, Ada Colau, ha assegurat aquest diumenge que les dones "no estaran calladetes" en aquestes eleccions generals davant la por i la polarització que creu que han intentat inocular alguns partits.
En declaracions després de votar a l'Institut La Sedeta del districte barceloní de Gràcia, ha lamentat que alguns grups han intentat "mobilitzar el vot incitant a l'odi contra els diferents", i per això ha demanat anar a votar en massa, al·legant que hi ha moltíssim en joc.
En ser preguntada pel fet que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, passés la jornada de reflexió a Ceuta, ha respost que rebutja entrar en polèmiques, i ha afegit que ella passarà aquest diumenge en família i "amb molta il·lusió i molta expectativa".