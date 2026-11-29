Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha completat a les 9.50 l'obertura de col·legis i taules electorals a les quatre demarcacions, en assolir-se el 100% a aquesta hora a Barcelona, segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior.
Encara que a les 9 havien obert gairebé totes les taules a Catalunya, a les 9.47 en faltaven per obrir a Barcelona: n'eren obertes el 99,46%.
A les 9.30 s'havia arribat a les 100% de taules obertes a Girona, Lleida i Tarragona.
Són 2.674 col·legis amb 9.076 taules: Barcelona té 1.613 col·legis i 6.548 taules; Tarragona, 359 i 1.072; Girona, 389 i 894; Lleida, 313 i 562.
Hi ha 5.926.487 catalans cridats a les dissetenes eleccions generals a Espanya: 223.028 més que els comicis del 23 de juliol de 2023.