Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Els col·legis electorals i les seves taules han obert aquest diumenge al matí a Catalunya, on "no s'han registrat incidències remarcables i els habituals contratemps s'han anat resolent abans de l'obertura dels col·legis o en un breu espai de temps".
Són 9.076 taules de 2.674 col·legis en els 947 municipis, informa la Delegació del Govern a Catalunya en un comunicat.
La votació ha començat a les 9 però els locals han obert a les 8 per constituir les taules i comprovar que hi ha tot el material necessari, com urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes i impresos per acreditar interventors i apoderats.