Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Els col·legis electorals a Catalunya han obert a les 9 d'aquest diumenge com estava previst, després de constituir-se les taules a primera hora amb president i vocals, i a les 9.47 falten taules per obrir a Barcelona: n'hi ha obertes el 99,46% (60.707 de 61.033).
A les 9.47 han obert el 100% de taules a Girona, Lleida i Tarragona, segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior.
Hi ha 5.926.487 catalans cridats a les dissetenes eleccions generals a Espanya: 223.028 més que en els comicis del 23 de juliol de 2023.