LORENA SOPENA / Europa Press
TARRAGONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP català, Alejandro Fernández, ha defensat que "Catalunya necessita un nou gran acord indústria-turisme" inspirat en el model que va comportar el progrés de la província de Tarragona, ha dit.
"Durant dècades, l'esquerra es va dedicar a dir que turisme i indústria eren absolutament incompatibles. La història va demostrar que és el contrari", ha declarat als periodistes a Salou (Tarragona) aquest dissabte.
Ha assenyalat que Tarragona "va ser la prova que es podia tenir un turisme absolutament líder i, alhora, una de les indústries més rellevants d'Europa", i ha assegurat el compromís del seu partit amb la renovació d'aquest acord entre tots dos sectors econòmics.
'CARA A CARA' DE SÁNCHEZ I FEIJÓO
Sobre el debat entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que Sánchez va ser "incapaç de donar ni la més mínima resposta, no només a les acusacions de corrupció que té, sinó ni una sola idea de projecte".
"Davant seu trobem un Alberto Núñez Feijóo que, no només va posar sobre la taula la corrupció flagrant del PSOE, sinó que va tenir idees, projectes i va demostrar que té Espanya al cap", ha afegit.