LORENA SOPENA / Europa Press
GIRONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que l'escó per Girona que el PP aspira a aconseguir en aquestes eleccions generals serà "el diputat del canvi" polític a Espanya.
Ho ha dit en un acte a Girona al costat del secretari general del PP, Miguel Tellado, i la candidata al Congrés Diana Moya, on ha subratllat que algunes enquestes donen al PP un escó en aquesta província mentre que unes altres no l'hi donen "per poc".
Per això, Fernández ha demanat el vot a persones que són "afiliats o no, d'esquerres o de dretes" i ha assegurat que Diana Moya "va a ésser la interlocutora clau dels assumptes de Girona davant el nou govern d'Espanya".
"Li convé a Girona tenir un diputat amb interlocució directa amb qui va a ésser el futur president del govern de l'Espanya", ha sostingut.
"EL XIMPLE TURISMOFÒBIC"
El líder del PP català també s'ha referit al turisme, sector econòmic d'especial rellevància a la província de Girona, i ha carregat contra "el ximple turismofòbic" que, diu, pretén destruir aquest sistema econòmic.
"Davant els discursos turismofòbics d'aquells que els acusen de no sé què (als empresaris del sector), nosaltres des del PP som l'única formació política que defensa la seva feina, la seva honorabilitat i que són essencials per a nosaltres", ha resolt.
MOYA DEMANA CONCENTRAR EL VOT
Per la seva banda, Diana Moya ha criticat que "Girona ha estat la gran oblidada del 'sanchismo'" i ha afirmat que la província té necessitats que ni PSC, ni Junts ni ERC han sabut resoldre.
"Estic convençuda que, després de vuit anys d'una política i una gestió nefasta, la majoria dels gironins no volen concedir a Sánchez la impunitat política total", i ha demanat concentrar el vot al PP a canvi del seu compromís amb Girona al Congrés.