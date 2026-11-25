LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, ha considerat "inadmissible" un desnonament com el de Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid al setembre, i la candidata de Front Ampli, Ada Colau, ha acusat l'alcalde de Badalona (Barcelona) de no impulsar polítiques contra els desnonaments ni protegir els vulnerables.
Així s'han expressat aquest dimarts a la nit durant un debat 'cara a cara' a la Sexta, on Colau ha retret a Albiol que vulguin derogar el decret d'habitatge aprovat pel Govern espanyol i "deixar desemparades milions de persones".
Albiol ha sostingut que hi ha moltes persones que no poden pagar el lloguer o una hipoteca, però ha defensat que els propietaris particulars no han d'assumir el pes d'aquesta situació: "Quan algú no pot pagar el lloguer i és un vulnerable de debò, no d'aquells que s'aprofiten de les circumstàncies, el que han de fer les administracions és un acompanyament".
En aquest sentit Colau l'ha acusat de no distingir entre les ocupacions d'habitatge de tipus delincuencial dels casos en què es tracta de persones vulnerables, i s'ha referit al desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona l'any passar: "Va fer fora en ple hivern un munt de persones que estaven en una situació crítica i les va deixar literalment sota un pont".
Albiol ha defensat que aquesta actuació estava marcada per una resolució judicial, que una part important de les persones desallotjades eren "conflictives" i que es va atendre les qui no ho eren.
IMMIGRACIÓ
Sobre la relació entre immigració i polítiques d'habitatge, Colau ha acusat Albiol de fer "comentaris veladament racistes", en referència a la campanya del candidat del PP amb cartells dirigits a delinqüents en llengua àrab, i li ha recomanat que faci cartells en anglès dirigits a fons d'inversió.
Albiol ha preguntat com es pot oferir accés a l'habitatge a les persones que arriben en situació irregular, i s'ha referit a l'arribada d'immigrants a Canàries les últimes setmanes: "És impossible poder acollir totes aquestes persones".
GRAN TENIDOR DES DE 4 HABITATGES
Colau ha acusat el PP d'utilitzar "els petits propietaris per beneficiar els grans" i, preguntada sobre què considera grans tenidors, n'ha posat el límit en els primers habitatges, és a dir, a partir del quart.
"Per qui tingui i acumuli habitatges per viure de rendes, aquests que són purs especuladors, pujar-li els impostos per incentivar que aquests habitatges es posin en un lloguer assequible", i sobre els grans tenidors, ha advocat per impostos alts i expropiació perquè els seus habitatges vagin a un parc públic.
Després dels retrets d'Albiol per les mesures del Govern espanyol aquests últims anys, Colau ha apuntat que és la primera que ha dit que "el PSOE ha fracassat i ha suspès en matèria d'habitatge" per fer polítiques molt similars a les del PP, segons ella.