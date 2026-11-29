BADALONA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha apuntat aquest diumenge que sembla que la participació en aquestes eleccions generals és molt alta i ha assegurat: "Estem molt optimistes, estem amb esperança que el canvi es pugui produir".
El també alcalde de Badalona ho ha declarat després de votar al col·legi Lola Anglada acompanyat de la seva família i el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, i ha dit que s'ha trobat "moltes persones que tenen ganes de canviar el país" anant a votar en una jornada que s'està produint amb normalitat, ha subratllat.
Ha afegit, fent broma, que si parla més i diu el que pensa s'arrisca a ser sancionat, i ha afegit: "Veig molta receptivitat. L'escola està a tope, el col·legi electoral està a tope, la gent molt carinyosa. Que segueixi així i a partir de les 8 de la tarda veiem com va tot".