BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha cridat les dones a ser un "mur de contenció" i a evitar una victòria del PP i Vox a les eleccions del proper 29 de novembre.
Així s'ha pronunciat aquest dissabte en un acte a la plaça de la Virreina de Barcelona envoltada de mig centenar de dones del partit, i en el qual també han intervingut la vicesecretària de Feminismes i LGTBI+ d'ERC, Eva Baró, i l'adjunta a la presidència d'ERC i eurodiputada, Diana Riba.
Alamany ha lamentat que s'està parlant poc dels drets de les dones durant aquesta campanya electoral: "Hem vist la dona de Pedro Sánchez en mítings, hem sentit dir a Feijóo que és feminista perquè s'ha criat amb dones, però no s'està parlant de com les dones estem canviant el guió de la història".
Ha alertat que hi ha una "amenaça de tornar al passat" amb una eventual arribada del PP i Vox a la Moncloa, i ha lamentat que aquesta amenaça ja s'ha fet realitat en altres comunitats espanyoles, en les quals governs del PP i Vox neguen la violència masclista i en diuen violència intrafamiliar.
CRÍTICA AMB JUNTS
"Em fa molta vergonya aquells que se situen al mig, em fa molta vergonya veure Junts dubtar, dir que són els del mig", ha criticat Alamany, que ha afirmat que si arriba un Govern del PP i Vox, Catalunya haurà de resistir i s'haurà de defensar Catalunya.
Ha sostingut que el PSC "no defensarà el país amb les mateixes ganes i el mateix compromís que ha defensat el país en 95 anys d'història ERC", i ha acusat els socialistes de desaparèixer i dissoldre's en el PSOE quan arriben al Congrés.
GARANTIR EL DRET A L'AVORTAMENT
Per la seva banda, Diana Riba ha cridat a garantir, després del 29 de novembre, que qualsevol dona pugui avortar visqui on visqui del territori català, i ha avisat que "PP i Vox això ho posaran en risc".
"Hem vist com Feijóo ha obert la porta a reformar la Llei de l'Avortament o Cayetana Álvarez de Toledo parlant sobre el que som i hem de ser", i ha acusat el PP de voler reduir les dones a ser una màquina de reproducció.
L'eurodiputada ha avisat que a Europa "quan les forces reaccionàries" han tingut poder, han retallat drets a les dones que ha costat anys aconseguir, després de la qual cosa ha criticat que des del PP i Vox neguin les violències masclistes.