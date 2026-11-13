Ada Colau accepta el debat 'cara a cara' sobre habitatge que li planteja Albiol

Javier Fernández - Europa Press
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli a la Presidència del Govern espanyol, Ada Colau, ha acceptat el debat 'cara a cara' que li ha plantejat aquest mateix divendres el candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, per confrontar propostes d'habitatge.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, ha afirmat que aquestes eleccions "seran un referèndum sobre habitatge".
Colau ha dit que accepta el debat per confrontar idees amb els populars i per presentar "el model de Front Ampli: cases per viure, no per especular".