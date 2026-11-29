MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox i candidat a les eleccions generals, Santiago Abascal, ha animat els espanyols a votar de forma "massiva" perquè "no calgui penedir-se'n demà".
Així s'ha expressat en votar poc després de les 11.30 en el col·legi Pinar del Rey, a Madrid, on ha confiat "que totes aquelles persones que tenen dret a vot puguin exercir-ho de manera lliure i pacífica en unes eleccions sense cap tipus de violència, sense cap tipus d'incident".
Espera "que els espanyols puguin votar sense por, puguin votar sense pessimisme", i dóna per bo "que els espanyols votin en llibertat i que puguin votar massivament".
"Crec que una participació massiva passa per sobre de qualsevol tipus de parany, gran o petit, de qualsevol tipus d'intimidació, i això és al que estic animant", i espera "que tothom vagi a votar".
En concret, s'ha dirigit els abstencionistes que no confien en el sistema ni els partits: el ha demanat "anar avui als col·legis electorals per assegurar-se que ningú voti per ells".
Quant a la seva jornada de reflexió, ha explicar que va passar el dia al costat de la seva família i que "cadascú està el dia de reflexió on vol", preguntat per la presència del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta.