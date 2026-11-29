BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El 45,23% del cens de catalans ha votat fins a les 14 hores, 8,62 punts més que l'any 2023, segons dades del Ministeri de l'Interior, mentre que a tota Espanya són el 45,74% (+5,26).
En les generals de 2023, a Catalunya a aquesta hora havia votat el 36,79% del cens, el qual suposava 3,79 punts menys que les generals de 2019 a aquella mateixa hora.
Fins a les 14 d'aquest diumenge han votat el 45,7% a Barcelona (+8,62 punts), el 45,34% a Tarragona (+7,79), el 42,16% a Lleida (+7,11) i el 43,43% a Girona (+8,77).
Hi ha 5.926.487 catalans cridats a votar (223.028 més que les generals de 2023) i 129.918 han demanat el vot per correu (un 29,1% més).