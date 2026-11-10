Uns 100 treballadors d'UGT i CC.OO. bloquegen els accessos a Marcabarna

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de treballadors amb consignes de CC.OO. i UGT han bloquejat aquest dimarts a la nit les entrades de Mercabarna per dificultar l'accés al torn de nit per la vaga general de l'11 de novembre.
Els participants es divideixen entre les entrades del carrer Quatre i la Transversal de la Zona Franca de Barcelona, i a totes dues han desplegat una barrera de pneumàtics, que en el primer cas han cremat.
Són alguns dels primers piquets informatius a Barcelona de la vaga general, que se celebra aquest dimecres a Espanya.