UGT de Catalunya assegura que hi ha un "seguiment massiu" de la vaga general

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
UGT de Catalunya ha assegurat que hi ha un "seguiment massiu" de la vaga general aquest dimecres a Catalunya, amb una mobilització que ha definit de majoritària en els sectors del transport públic, la indústria i els serveis de sanejament urbà.
Ha destacat el seguiment en els serveis públics, amb un 100% en les empreses de residus sòlids urbans, del 65% en l'Administració General de l'Estat, del 55% en les administracions locals i del 35% en el sector sanitari, informa en un comunicat.
Quant al consum elèctric, entre les 22 hores de dimarts i les 13 de dimecres "s'apropa més al de dissabte passat" que al de dimecres passat.