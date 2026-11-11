Publicat 11/11/2026 17:15

Ros (UGT) afirma que la vaga llança un missatge: pujar salaris i baixar preus d'habitatge

Camil Ros fa declaracions abans de la manifestació unitària
ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que la vaga general d'aquest dimecres llança un missatge molt clar als polítics: "Cal legislar per pujar els salaris i per baixar els preus dels lloguers i de l'habitatge".

Ho ha dit en declaracions als mitjans abans que comenci la manifestació unitària aquest dimecres per la tarda amb motiu d'una vaga que ha qualificat d'èxit: "Catalunya ha parat i, com situen algunes informacions, Catalunya és dels llocs que ha parat més de tot l'Estat".

Ha destacat la resposta "cívica i democràtica" de la ciutadania, que no només llança un missatge als polítics, sinó també a les patronals perquè se sentin a negociar i perquè els treballadors arribin a fi de mes i tinguin una vida digna, ha dit.

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