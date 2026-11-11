El Port de Tarragona reobre els accessos terrestres

TARRAGONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha reobert els accessos terrestres progressivament a partir d'aquest dimecres a migdia, després que els principals accessos viaris del recinte portuari (A-27, Moll de Reus, Llevant) estiguessin tancats durant el matí per la presència de piquets informatius de la vaga general.
L'accés per l'Eix Transversal s'ha reobert parcialment a les 13.30 i els accessos del Moll de Reus i de Llevant s'han reobert a primera hora de la tarda, informa en un comunicat.
Els serveis mínims que va establir el Ministeri de Tranportes s'han complert "íntegrament", i el 100% del personal de les principals empreses concessionàries del recinte ha estat actiu però teletreballant.
El president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha mostrat en nom de l'Autoritat Portuària de Tarragona el respecte al dret de protesta i ha valorat que "les accions dutes a terme als accessos portuaris, fins al moment, s'hagin desenvolupat sense incidents".
VEHICLES I FERROCARRIL
La circulació de camions i turismes pel recinte s'ha reduït un 88,86% entre les 0 i les 14 hores respecte al mateix dia de l'any passat.
Respecte a les operatives amb ferrocarril, s'han cancel·lat les sortides planificades al matí, que han quedat pendents de reprogramar en reestablir-se la circulació als accessos portuaris.
En reobrir-se l'accés a l'A-27 es podran reprendre gradualment les operatives logístiques.