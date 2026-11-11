Publicat 11/11/2026 14:41

El Port de Tarragona, amb "activitat gairebé nul·la" pel bloqueig dels accessos aquest dimecres

Presencia policial dilluns passat en els accessos al Port durant la vaga del metall
PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona està tenint una "activitat gairebé nul·la" aquest dimecres pel bloqueig de tots els accessos des de les 6 hores, en el marc de la vaga general i de la vaga del sector del metall, informen fonts de l'enclavament a Europa Press.

Les mateixes fonts han explicat que no hi ha previsió de desbloqueig com va passar aquest dimarts, quan els Mossos d'Esquadra van desallotjar als vaguistes que bloquejaven l'accés a l'A27 del Port des de dilluns.

El desbloqueig va permetre al Port operar en el torn de tarda, malgrat que l'accés pel Moll de Reus i pel Dic de Llevant van seguir tancats.

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