El Port de Tarragona, amb "activitat gairebé nul·la" pel bloqueig dels accessos aquest dimecres

TARRAGONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona està tenint una "activitat gairebé nul·la" aquest dimecres pel bloqueig de tots els accessos des de les 6 hores, en el marc de la vaga general i de la vaga del sector del metall, informen fonts de l'enclavament a Europa Press.
Les mateixes fonts han explicat que no hi ha previsió de desbloqueig com va passar aquest dimarts, quan els Mossos d'Esquadra van desallotjar als vaguistes que bloquejaven l'accés a l'A27 del Port des de dilluns.
El desbloqueig va permetre al Port operar en el torn de tarda, malgrat que l'accés pel Moll de Reus i pel Dic de Llevant van seguir tancats.