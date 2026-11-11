Pedret afirma que el PSC intenta convertir la reclamació de la vaga en polítiques públiques

Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha celebrat que l'organització de la vaga general hagi estat un èxit i ha dit que el seu partit intenta convertir aquestes reivindicacions en "polítiques públiques".
Pedret ha atès als mitjans abans que arrenqués aquest dimecres a la tarda la manifestació principal a Barcelona: "Pensem que els objectius que la vaga posa sobre la taula, com són les polítiques d'habitatge, els salaris i els drets, com les pensions, segueixen al centre".
Ha assegurat que "la vaga ha estat, està sent un enorme èxit: milions de persones participant, una col·laboració entre els moviments socials, els moviments per l'habitatge, el tercer sector, els sindicats, que és exemplar".