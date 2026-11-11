Moret (PSC) assegura que seguiran treballant per "construir més i millor habitatge"

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que el seu partit seguirà treballant per "construir més i millor habitatge", també des de les institucions, en declaracions aquest dimecres per la vaga general i al costat del piquet central de CC.OO. i UGT de Catalunya en la cantonada Gran Via-Rambla Catalunya de Barcelona.
La també presidenta de la Diputació de Barcelona ha afegit que és "un acte de coherència participar en la vaga" malgrat ser el partit de Govern i ha subratllat que l'habitatge sempre ha estat una prioritat per al partit.
"No és una novetat que nosaltres estiguem aquí defensant aquest dret fonamental, aquest dret de ciutadania, sinó que és un acte de coherència i ens sumem i defensem les reivindicacions legítimes, com deia abans, de tants milers i milers de ciutadans", ha dit.