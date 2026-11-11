López (CC.OO.) crida a una participació "massiva" en la manifestació

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha fet una crida a la mobilització "massiva" en defensa dels treballadors, com ho ha estat la participació en la vaga general d'aquest dimecres, ha dit.
En declaracions abans de la manifestació principal a Barcelona, ha dit que la vaga acaba amb una gran mobilització que apel·la a tota la ciutadania a participar: "Estem convençuts que aquesta mobilització serà massiva, com ha estat massiva aquesta vaga general que ha parat el país".
Ha assegurat que l'atur llança un missatge a la patronal i a la classe política: "És un missatge directe a Foment de Treball i a Pimec perquè se sentin a negociar, i un altre missatge és que la ciutadania diu que s'especula amb el seu dret a l'habitatge. Volem que es legisli i ara la pilota està en la teulada dels partits".