L'Aeroport de Barcelona cancel·la 85 vols dels 734 programats per la vaga general

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha cancel·lat 85 vols, entre sortides i arribades, de les 734 operacions programades durant aquest dimecres, per la vaga general.
Fonts d'Aena han explicat a Europa Press que les companyies aèries que operen a l'aeròdrom han reprogramat vols i resituat els passatgers afectats durant els últims dies.
Els accessos amb transport públic a l'Aeroport s'estan veient afectats pels serveis mínims decretats, que contemplen que no hi hagi servei de 9.30 a 16.30.