Publicat 11/11/2026 11:08

L'Aeroport de Barcelona cancel·la 85 vols dels 734 programats per la vaga general

Archivo - Un avió sobrevola l'Aeroport de Barcelona-El Prat
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona ha cancel·lat 85 vols, entre sortides i arribades, de les 734 operacions programades durant aquest dimecres, per la vaga general.

Fonts d'Aena han explicat a Europa Press que les companyies aèries que operen a l'aeròdrom han reprogramat vols i resituat els passatgers afectats durant els últims dies.

Els accessos amb transport públic a l'Aeroport s'estan veient afectats pels serveis mínims decretats, que contemplen que no hi hagi servei de 9.30 a 16.30.

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