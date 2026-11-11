Publicat 11/11/2026 10:55

Illa encapçala la reunió del Govern per fer seguiment de la vaga general

Reunió del Govern per fer seguiment de la vaga general
GOVERN

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dimecres al matí la reunió del Govern per fer el seguiment de la jornada de vaga general a Catalunya.

Hi han assistit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, informa el Govern en un comunicat.

També hi han participat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i el d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

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