El Govern afirma que a Catalunya es compleixen els serveis mínims i sense incidències greus

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Pol Gibert, ha afirmat aquest dimecres que els serveis mínims dictats per a la jornada de vaga general s'estan complint de manera generalitzada i que fins al matí "no hi ha cap incidència greu".
En una roda de premsa, ha explicat que el Govern té en marxa des de dimarts per la tarda un dispositiu de seguiment conjunt per monitorizar la jornada i garantir els drets a la vaga i a la mobilitat de la gent.
TALLS DE TRÀNSIT
El secretari general ha detallat que des de primera hora d'aquest dimecres s'han identificat uns 50 talls i incidències en carreteres a diversos punts de Catalunya, fet que està complicant la circulació.
Quant al transport públic, ha dit que els serveis mínims s'estan complint a Rodalies (on hi ha hagut problemes puntuals a l'Estació de Sants per l'acció de piquets), així com a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i a les línies d'autobús urbà i interurbà.
MOBILITZACIÓ "EXEMPLAR"
En l'àmbit de la seguretat, al Govern no li consten incidències "rellevants", ni tampoc afectacions destacables en el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ni denúncies per esquirolatge o vulneració del dret a la vaga.
Finalment, Gibert ha fet una crida al comportament cívic durant tota la jornada, destacant que fins al matí el desenvolupament de la mobilització és "exemplar".