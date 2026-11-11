BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha xifrat en un 7% el seguiment de la vaga general a Catalunya aquest dimecres, segons la directora Laboral de l'entitat, Yésika Aguilar.
Constata així un seguiment baix segons la informació disponible dels diferents sectors, territoris i empreses, informa en un comunicat.
La patronal veu una incidència desigual però amb un seguiment "reduït en la majoria dels àmbits", i amb més afectació en zones i activitats amb més presencia sindical.
Aguilar ha advertit que "el respecte al dret de vaga ha d'anar acompanyat del respecte al dret al treball", ja que ha constatat dificultats perquè la gent que volia treballar pogués arribar al seu lloc.
SERVEIS MÍNIMS
Foment ha reclamat a més complir els serveis mínims de transport i ha rebutjat els talls de carreteres que han impedit l'accés als centres de treball.
També ha lamentat problemes per entrar a polígons industrials de Tarragona i Lleida i problemes de mobilitat a la ciutat de Barcelona, que "no han de confondre's amb el seguiment voluntari de la vaga".
I parla d' "incompliment dels serveis mínims de transport", que Foment ja considerava insuficients per garantir la mobilitat de la gent que volia anar a treballar.
Sobre la demanda elèctrica a Catalunya amb dades de les 15.00, hi ha hagut una reducció aproximada del 4% respecte a la mateixa hora del dia anterior i de dimecres de la setmana passada, un indicador que "aporta informació complementària sobre l'afectació de l'activitat".