Els accessos a Mercabarna estan oberts encara que s'hi preveu "molt poca afluència"

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Tots els accessos a Mercabarna estan oberts aquest dimecres, encara que s'hi preveu "molt poca afluència" de compradors per la convocatòria de vaga general, han informat fonts del mercat a Europa Press.
Han explicat que durant la nit sí hi havia piquets informatius, però que en tot moment hi ha hagut almenys un accés obert i els camions han pogut entrar i sortir del recinte.
El Mercat del Peix és tancat després de parlar-ho tant amb majoristes com amb minoristes, en previsió de poca afluència de compradors.
Segons les mateixes fonts, aquest dimarts les vendes van pujar un 15% per tenir provisió de productes, cosa que passa habitualment abans de dies de vaga.
El Mercat de Fruites i Hortalisses està obert, encara que no amb totes les parades operatives i sense exposició de producte, i dilluns i dimarts es va incrementar un 20% la comercialització de producte.