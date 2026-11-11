El centre de Barcelona restableix el trànsit a la tarda després dels talls durant la vaga

Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El centre de Barcelona va restablint el trànsit aquest dimecres sobre les 14 després dels talls que han causat els manifestants durant la vaga general.
El trànsit es recupera així a la zona de la plaça Catalunya i els seus accessos; a la propera plaça Universitat i la Gran Via a aquesta alçada, i a la zona de la plaça Espanya.
Les columnes de manifestants a la ciutat durant el matí per la vaga general van confluir a migdia al centre, amb una concentració davant la Borsa, al passeig de Gràcia.
Aquesta confluència de columnes va obligar a tallar i desviar el trànsit a la plaça Universitat i la zona de la Gran Via, els accessos a la plaça Catalunya i voltants, i l'entorn de la plaça Espanya, principalment.
Les columnes van sortir sobretot del barri del Raval davant la seu d'UGT de Catalunya, de l'avinguda Diagonal prop de la sortida de Barcelona, de la plaça Espanya i de la plaça Glòries.