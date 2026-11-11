CC.OO. de Catalunya xifra en un 84% el seguiment de la vaga general fins al matí

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. de Catalunya ha xifrat en un 84% el seguiment de la vaga general a Catalunya, amb dades del torn de nit i el torn de matí informats pels centres de treball i sense comptar els serveis mínims, en un comunicat aquest dimecres.
El sindicat detalla que en automoció i transport d'indústria el seguiment és del 92%; en la indústria càrnica, del 84%, i en logística i carretera, del 90%.
A més, a les universitats públiques i privades el seguiment ha estat del 100%; en el sector del metall, del 89%; en l'administració local, del 72%, i en serveis i hostaleria, del 80%.