Carnero (UGT) celebra el "100%" de seguiment de la vaga a Seat Martorell (Barcelona)

Jorge Gil - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del comitè d'empresa de Seat a Martorell (Barcelona), Matías Carnero (UGT), ha celebrat que a la fàbrica "el torn de la nit ha estat secundat al 100% i, per tant, un èxit total".
"Els treballadors i treballadores que depenem d'una nòmina... Evidentment, tot això ens hi va molt d'aquí al futur", ha afegit aquest dimecres en declaracions a 3Cat recollides per Europa Press.
Carnero ha estat des de la matinada a les portes de la factoria "fent el temps per esperar els següents torns, reivindicar que no es perdin els drets socials per als qui recolzen i els qui no recolzen la vaga".