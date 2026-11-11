Álvarez i Sordo avisen d'una manifestació social massiva després d'un atur "reeixit"

Jesús Hellín / STUDIOMEDIA19 / Europa Press
MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i el secretari general de CCOO, Unai Sordo, han tornat a reiterar l' "èxit" de la vaga general d'aquest dimecres i han destacat que "ara agafa el relleu la mobilització al carrer", avisant d'una manifestació social "massiva" a Espanya.
En declaracions a la seu de CCOO a Madrid, el dos dirigents sindicals han ressaltat el caràcter "transversal" d'aquestes manifestacions, en remarcar que "aniran més enllà", recolzades i impulsades per les reivindicacions de les organitzacions, que són "molt sentides i compartides per la majoria social".
Álvarez ha dit que "l'habitatge no pot continuar portant-se una part molt important del salari", ha demanat abordar un pla d'habitatge "ambiciós" i "dur", i modificar la Constitució i "consagrar que els habitatges públics no es podran vendre mai".
Els dos han tingut paraules per als partits que han criticat la convocatòria de la vaga. En aquest cas, Sordo els ha demanat que "expliquin realment què és el que volen fer amb l'habitatge".
"Demanem als partits que diguin clarament si mobilitzaran recursos públics perquè en els propers anys tinguem entre un milió i mig i dos milions d'habitatges a preus protegits", ha afegit.
El secretari general d'UGT ha estès la pregunta a totes les formacions per saber l'opinió com a referència de "cap a on aniran", és a dir, "si seran capaços de fer una modificació constitucional que consagri un habitatge com un dret públic", en un context favorable marcat perquè en les properes Corts Generals tinguin una majoria àmplia.
Quant a l'aturada laboral d'aquest dimecres, per a Álvarez el seu resultat ha estat "recognoscible" i "visible" per les imatges i dades "des de tots els punts de vista", però també per "les reaccions que hi ha hagut".
Sordo ha constatat un seguiment "molt rellevant" en els sectors "més sindicalitzats", amb "una part de les comunitats autònomes d'Espanya on l'atur ha estat àmpliament majoritari".