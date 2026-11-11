Aizcorbe (Vox) acusa UGT i CC.OO. de promoure una vaga "política" a favor del Govern espanyol

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha acusat aquest dimecres a CC.OO. i UGT de promoure una vaga "política" dirigida a fer campanya a favor de l'actual Govern espanyol, i ha demanat als treballadors que no es deixin utilitzar, segons ell.
En un comunicat, qualifica la protesta de "frau als treballadors" en demanar-los perdre un dia de sou; ha retret als sindicats haver rebut més de 500 milions d'euros en ajudes de 2018 a 2025, i ha reclamat posar fi al seu finançament públic.
També ha criticat els talls de carrers, carreteres i serveis públics d'aquest dimecres al matí: ho considera accions que busquen "coaccionar i impedir" que els ciutadans puguin anar lliurement als seus llocs de treball.