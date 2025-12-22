Barcelona Activa, l'ICF i Avalis acorden crèdits de 25.000 euros per a autònoms i microempreses

Aquest sector representa el 94,6% del teixit empresarial de Barcelona
Barcelona Activa, agència de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, ha impulsat amb la col·laboració de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya un nou instrument financer per ajudar els autònoms i les microempreses mitjançant crèdits de 25.000 euros.
Es tracta de B-CRÈDITS, una línia de crèdits dotada de 4 milions d'euros que permetrà concedir crèdits fins a un màxim de 160 empreses, informa aquest dilluns Barcelona Activa en un comunicat.
Amb aquest nou programa, els autònoms i les microempreses podran sol·licitar un crèdit amb un import de 25.000 euros a un tipus d'interès fix del 3%, "percentatge molt inferior al que actualment ofereixen les entitats bancàries".
Aquests crèdits, amb un termini de 5 anys amb 12 mesos de carència, seran atorgats per l'ICF i avalats per Avalis, i les persones i empreses interessades podran sol·licitar el crèdit a través de Barcelona Activa a partir del 22 de desembre adreçant-se al web de l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE).
La tinent d'alcaldia de Drets Socials i Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha valorat que s'impulsi aquesta nova línia d'ajuda a a autònoms i pimes: "Són el percentatge més gran del nostre teixit productiu i que moltes vegades hi necessiten accés", ha dit.
Gil ha destacat que "l'Ajuntament aposta per l'emprenedoria per les empreses" i ha assegurat que és una prioritat ajudar al desenvolupament d'aquests projectes generadors d'ocupació i motor de progrés compartit a la ciutat, en les seves paraules.
Els autònoms i les pimes representen actualment el 94,6% del teixit empresarial de Barcelona.
Per la seva banda, la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera, ha assenyalat que "l'aliança amb l'Ajuntament de Barcelona i Avalis és un nou impuls per facilitar l'accés al finançament a les persones autònomes i les petites empreses", i ha reafirmat el compromís de la banca pública de Catalunya amb la missió d'oferir solucions àgils per impulsar, textualment.
REDUIR BARRERES
La consellera delegada d'Avalis, Anna Alvarez, ha destacat que "la col·laboració entre les tres entitats permet facilitar l'accés al finançament als autònoms i a les petites empreses, i Avalis assumeix el risc de les operacions i contribueix així a reduir les barreres d'accés al crèdit dels negocis més petits".
De manera complementària, l'Ajuntament, a través de Barcelona Activa, ha publicat una convocatòria de subvencions destinada a cobrir gran part del cost derivat de la concessió de l'aval a aquelles empreses que hagin formalitzat un B-CRÈDIT.
