Barcelona Activa entrega certificats als 56 joves participants en els Tallers d'Oficis

Ja estan obertes les preinscripcions per a l'edició del 2025

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha entregat certificats als 56 participants en els Tallers d'Oficis, que són programes de formació i treball per a millorar la preparació professional i la inserció laboral de menors de 30 anys.

Els tallers combinen un màxim de 6 mesos de pràctiques becades i 6 mesos de contracte laboral, informa l'agència de desenvolupament econòmic aquest divendres en un comunicat.

Destaquen dos itineraris: el Taller d'Oficis Barcelona per a la Natura i el Taller d'Oficis de l'Espectacle i les Indústries Creatives.

DOS ITINERARIS

El primer forma a joves en medi ambient i creació, intervenint en parcs, boscos i àrees verdes periurbanes, i fent accions de sensibilització ciutadana per afavorir la sostenibilitat, i decoracions florals en actes culturals de la ciutat.

El segon se centra en formació i experiència en l'àmbit tècnic de la creació i serveis relacionats amb arts escèniques i esdeveniments.

La clausura dels tallers i el lliurament de certificats s'ha fet al Parc Tecnològic de Nou Barris, amb els 56 participants i tot l'equip de Barcelona Activa implicat en el projecte.

Les preinscripcions per al Projecte 2025 ja estan obertes per a menors de 30 anys en atur i inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació.