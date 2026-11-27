BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els treballadors de les biblioteques municipals de Barcelona han ocupat aquest divendres al matí 8 biblioteques de la ciutat per recordar que porten 7 mesos en vaga indefinida i per exigir al govern de l'alcalde Jaume Collboni que negociï amb la plantilla.
Ho han explicat fonts del Comitè d'empresa en un comunicat en el qual han concretat que els centres ocupats són Sagrada Família, Vapor Vell, Montserrat Abelló, Jaume Fuster, Nou Barris, Can Fabra, García Márquez i l'oficina del consorci de biblioteques a La Rambla.
El col·lectiu està en vaga des del maig per la manca d'enteniment en l'aplicació del nou conveni municipal.