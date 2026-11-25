David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà aquest dijous el servei de metro durant l'encesa de llums de Nadal, informa en un comunicat aquest dimecres.
Durant l'hora punta de la jornada circularan dos trens més a les línies 1, 3 i 5, i un tren més en les 2 i 4; a les 17.00 tancaran els accessos a les línies de la zona afectada per l'acte d'encesa dels llums, que se celebra en el passeig de Gràcia entre els carrers Provença i Diagonal.
Aquest dissabte també es reforçarà el metro per "facilitar la mobilitat sostenible" durant les compres nadalenques: la línia 3 tindrà dos trens més, la qual cosa "se suma al reforç estructural aplicat des de setembre" a les línies 1 i 5 els dissabtes amb dos trens més cadascuna.