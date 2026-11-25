GIRONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha anunciat el tall de l'N-260 entre la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses (Girona) entre el 25 i el 27 de novembre i entre el 8 i l'11 de desembre, en horari de 21 a 6 hores, per obres al túnel de Collabós.
El Ministeri ha explicat en un comunicat aquest dimecres que les tasques consisteixen en executar bolons amb ancoratge mitjançant resina i col·locar malla electrosoldada per a la protecció de possibles despreniments superficials de l'actual capa de formigó projectat.
A més, i amb la finalitat de garantir la seguretat de treballadors i usuaris de la via, el trànsit es manté de manera alternativa per un dels carrils de circulació entre les 7 i les 17 hores, i s'habilitaran itineraris alternatius.