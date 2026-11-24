BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha impulsat actuacions forestals al parc del Garraf per reforçar la resistència dels seus boscos al canvi climàtic en futurs episodis d'"estrès hídric".
Han començat uns treballs de millora forestal a les finques públiques de Mas Vendrell, a Olivella, i el Corral de l'Esquerrà després de la sequera prolongada del 2022 al 2024, informa la corporació en un comunicat aquest dimarts.
En el cas de les pinedes joves, els treballs consisteixen a reduir la densitat d'arbres per disminuir la competència per l'aigua, la llum i els nutrients i afavorir el desenvolupament d'exemplars seleccionats i, malgrat les pluges recents, encara no s'han recuperat de la sequera.