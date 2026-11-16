L'ONCE dedica el cupó de dilluns vinent al centenari del Park Güell i a la seva vocació inclusiva

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ONCE dedicarà el cupó del dilluns 23 de novembre al centenari del Park Güell com a parc públic de Barcelona i per posar en valor que és un parc "al servei de la ciutadania i amb el compromís d'oferir una experiència de visita cada vegada més inclusiva".
El delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí, ha entregat una reproducció dels 5 milions de cupons que es difondran arreu del país a la directora del Park Güell, Carme Lanuza, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
Botí ha afirmat que amb el cupó reten homenatge a un parc molt estimat i reconegut arreu del món, alhora que veuen una oportunitat per reivindicar uns espais patrimonials "oberts a tothom per continuar avançant cap a una experiència de visita accessible i inclusiva".
Per la seva banda, Lanuza ha destacat que la iniciativa els ajuda a projectar la seva dimensió social i ciutadana i els encoratja a continuar treballant perquè persones amb capacitats i necessitats diverses "es puguin acostar al patrimoni i gaudir-ne".
Finalment, el consistori ha afegit que la col·laboració amb l'ONCE reforça la voluntat d'acostar el patrimoni d'Antoni Gaudí al conjunt de la societat.