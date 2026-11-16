L'AMB naturalitzarà un carrer al Papiol per connectar la serra de Collserola i el riu Llobregat

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat la naturalització del carrer Trull, al Papiol (Barcelona), per naturalitzar aquest tram perquè esdevingui un "connector ecològic" entre la serra de Collserola i el riu Llobregat.
El nou espai oferirà als ciutadans un passeig arbrat amb vistes sobre el Baix Llobregat, amb diferents zones d'estada, i amb un pressupost d'1,2 milions d'euros finançat per l'AMB (72%) i l'Ajuntament del Papiol (28%), informa la institució en un comunicat aquest dilluns.
Les obres serviran per ampliar les voreres i crear un passeig accessible amb miradors i se soterraran les línies exteriors de serveis i subministraments, a més de la renovació de l'enllumenat públic.