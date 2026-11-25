AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha penjat aquest dimecres al matí una pancarta pel 25N a la façana de l'edifici consistorial amb el lema 'Darrere de cada una hi som totes. Per una ciutat lliure de violències masclistes'.
La campanya d'aquest any del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones se centra en les dones grans "perquè pateixen l'impacte acumulatiu de les desigualtats de gènere al llarg de la vida i per la invisibilizació associada a l'edatisme", informa el consistori en un comunicat.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la tinent d'alcalde de Feminismes, Raquel Gil, han presidit el moment en què s'ha penjat la pancarta al costat d'altres membres i líders dels grups municipals.