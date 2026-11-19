ALBERT CANALEJOS - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha retut homenatge aquest dijous al personal de la institució "depurat pel franquisme" a partir del 1939, coincidint amb la commemoració del 20N per recordar les víctimes de la repressió franquista a les administracions públiques.
L'homenatge ha comptat amb la participació de l'historiador i tècnic del Museu d'Història de Sabadell, Genís Ribé, i amb el representant de l'Associació Memòria i Història de Manresa, Joan M. Serra, informa la corporació en un comunicat.
En el cas de la Diputació, el 17 de febrer del 1939 la Comissió Gestora va acordar la destitució del personal provinent de la Generalitat republicana i la suspensió dels funcionaris que havien treballat a la corporació abans del 1931.