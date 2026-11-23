AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el paper de les ciutats com a constructores de les condicions que fan possible la pau, i ha exposat: "Ho fem als barris, a les escoles i en els serveis municipals. Quan mantenim el diàleg encara que els canals entre estats es trenquin i quan cooperem per sostenir serveis essencials".
Ho ha dit en la seva intervenció en la Conferència de Ciutats Mediterrànies 2026 celebrada en el Palau de Pedrables i organitzada per l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i MedCities en el marc de el 11 Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM), amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.
Collboni ha subratllat la importància del "multilateralisme local" com una eina política al servei d'uns objectius concrets, ja que les ciutats poden mantenir els ponts oberts, segons ell.
Ha recalcat que Barcelona està "fermament compromesa amb la pau" i ha exemplificat aquesta idea amb la iniciativa d'organitzar la primera edició del Premio Internacional Barcelona per la Pau.
La conferència ha obert els actes de el 11 Fòrum Regional de la UpM que se celebrarà fins al dimecres amb la trobada dels Ministres d'Exteriors de la regió euromediterránea.
NABLUS
D'altra banda, Collboni i l'alcaldessa de la ciutat de Cisjoradnia Nablus, Anan Atteereh, han signat l'acord entre ambdues ciutats per reforçar la cooperació i promoure l'intercanvi tècnic en el desenvolupament urbà, la gestió d'espais públics, la infraestructura verda, la participació ciutadana i la prevenció de les violències de gènere.
L'Ajuntament ha emmarcat aquesta acció en el Districte 11 Ciutats de Palestina, sumant Nablus a les ciutats palestines i territoris d'acollida amb els quals ja col·labora.