BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha afirmat que la plaça Catalunya comptarà amb els llums de Nadal "si tot funciona adequadament" els pròxims dies, després que el govern municipal decidís desallotjar la matinada d'aquest dilluns l'acampada per l'habitatge instal·lada en aquest espai.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts en la qual ha assegurat que estan fent "el possible" perquè s'instal·lin els llums previstes originàriament, mentre que fonts municipals es mostren optimistes en aquest sentit i que a partir del 26 de novembre ja estiguin a punt, moment en el qual s'encendran els llums de tota la ciutat.
D'altra banda, ha avançat que l'1 de desembre presentaran el festival de Nadal, que inclou propostes artístiques per tota la ciutat, i en el qual també preveu que la plaça Catalunya aculli els actes amb normalitat.
PLAÇA SANT JAUME
Sobre la desena de persones instal·lades a la plaça Sant Jaume en vaga de fam després del desallotjament de l'acampada, també ha recalcat que preveu el "tractament previst" per a la celebració nadalenca.
Ha apuntat que la instal·lació de l'arbre de Nadal continua en peu: "Si tot funciona bé, tot continuarà igual".