Barcelona inicia la remodelació i cobriment de la piscina exterior del CEM Can Toda

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de remodelació i cobriment de la piscina exterior del Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Toda del barri de la Salut, al districte de Gràcia.
El projecte, amb un pressupost de 1.068.186,25 euros i una durada prevista de 6 mesos, té com a objectiu principal modernitzar les instal·lacions existents i dotar al complex d'una solució arquitectònica que permeti l'ús de la piscina exterior de manera continuada durant tot l'any.
Així, es cobrirà mitjançant una estructura de fusta laminada de gran lluminositat i una coberta tèxtil de doble càmera, que serà desmuntable, una solució que es complementa amb façanes laterals d'alumini i vidre, així com panells acústics per millorar el confort interior i minimitzar l'impacte sonor.
A més, el projecte també contempla una intervenció "profunda" en les infraestructures subterrànies i de serveis de l'equipament, per la qual cosa es reconstruirà completament l'estructura de la sala d'instal·lacions i es reformarà de manera integral la platja de la piscina exterior i el passadís de connexió entre les dues piscines.
El CEM Can Toda forma part de la xarxa d'equipaments municipals de Barcelona, que inclou 41 CEM i 83 instal·lacions especialitzades (IEM).