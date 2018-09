Inverteixen 2 milions per frenar el contagi de les oliveres amb el fong 'verticillium'

Agro

Científics espanyols han iniciat una investigació dotada amb gairebé 2 milions d'euros per desenvolupar un dispositiu capaç de detectar la infecció en les oliveres d'un fong la presència del qual ja ha estat reportada en fins al 30% dels oliverars de determinades zones d'Espanya.

El 'verticillium dahliae', que en realitat afecta 200 espècies vegetals, pot provocar uns descensos en la producció d'olives d'entre el 50% i el 89%, en funció de la varietat de la planta i de l'agressivitat del patogen.

La malaltia, que té un gran impacte econòmic a escala mundial, ha incrementat la seva incidència els últims anys a causa del cultiu intensiu de l'olivera, l'ús de plantes infectades i el fet que el fong habita també a terra i pot propagar-se des d'aquest medi, ha explicat en declaracions a Europa Press la coordinadora del Centre de Recerca i Innovació de Catalunya (Cric), Irene González Martín.

Les espores poden sobreviure durant molt de temps en condicions adverses i, una vegada el fong colonitza la planta, creix al seu interior impedint el flux habitual de la saba i causant un "decaïment generalitzat" de la planta.

Els diferents tractaments passen en la majoria d'ocasions per la substitució de la planta infectada per una altra de sana, i per aquesta raó la detecció precoç del fong es revela "clau" en les mesures pal·liatives a implementar, entre les quals s'hi inclou també l'ús de productes químics i recobrir els sòls amb plàstics per eliminar gràcies a l'efecte hivernacle els organismes vius presents en la terra.

El projecte, que forma part del VII Programa Marc europeu, té un pressupost d'1,97 milions d'euros, dels quals 1,38 milions estan finançats per la Comissió Europea, i compta amb la participació de tres instituts d'investigació --el Cric, l'anglès Fero i l'holandès Wur--, a més de set pimes d'Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia, Gran Bretanya i Suïssa.

TEST A 10 EUROS

El dispositiu en el qual treballa el Cric estarà basat en l'amplificació de l'ADN del patogen i la seva detecció electroquímica, en una prova que podrà desenvolupar-se en entorns rurals sense necessitat d'acudir al laboratori.

El preu del dispositiu rondarà els 1.000 euros i el cost de cada test se situarà en els 10 euros, el que permetrà els pagesos conèixer el grau d'afectació de les seves oliveres de manera "ràpida i eficaç".

Europa produeix el 80% de l'oli d'oliva de tot el món i en consumeix el 70%, el que genera un negoci de 5 bilions d'euros a l'any i aglutina un sector que formen al voltant de 2,5 milions de productors.